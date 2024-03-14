MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav süreci 3 Mart tarihinde son buldu. Askeri öğrenci olabilme yolunda sınava girerek bir adım atan öğrenciler, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?