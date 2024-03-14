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Haberler Fotohaber MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:42

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. Binlerce aday sınavın son bulmasının ardından sonuçların açıklanacağı o tarihe odaklandı Askeri öğrenci olabilmek için yıl boyunca hazırlanan ve sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav süreci 3 Mart tarihinde son buldu. Askeri öğrenci olabilme yolunda sınava girerek bir adım atan öğrenciler, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SINAVI TAMAMLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde 10:15'te başladı ve 13:00'te sona erdi. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Test; tek kitapçık halinde adaylara verildi ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretlediler.

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MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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