Giriş Tarihi: 14.03.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
16:42
MSÜ SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. Binlerce aday sınavın son bulmasının ardından sonuçların açıklanacağı o tarihe odaklandı Askeri öğrenci olabilmek için yıl boyunca hazırlanan ve sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?