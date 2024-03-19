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Haberler Fotohaber MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 23:17

MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart Pazar günü yüz binlerce adayın katılımı ile yapıldı. Askeri öğrenci olabilmek için sınavda ter döken öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak ve akabinde tercih süreci başlayacak. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar.

MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Söz konusu sınava katılan subay ve astsubay adaylarının gündeminde şimdi MSÜ sınav sonuçları yer alıyor. Adaylara 165 dakika süre verilen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da kurumun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmıştı. Peki; MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında ve kaç gün kaldı? İşte ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı.

MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

MSÜ SINAVI GERİDE KALDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde 10:15'te başladı ve 13:00'te sona erdi. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulandı. Test; tek kitapçık halinde adaylara verildi ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretlediler.

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MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''

2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları 2024 için geri sayım başladı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün sonra, erken açıklanır mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

MSÜ sınav sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının erken açıklanması yönünde beklentiler sürerken ÖSYM'den konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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