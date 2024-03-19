MSÜ sınav sonuçları 2024 için kritik tarihler! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

2024-MSÜ Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 13 Mart 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''

2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ