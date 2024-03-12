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Haberler Fotohaber MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:52

MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklanma tarihi merak konusu oldu. Binlerce adayın heyecanla beklediği sonuçları ilan edilme tarihi belli oldu. Sınav sonuçları titiz bir değerlendirmenin ardından, gelecekteki asker adaylarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Adaylar, bu önemli anı beklerken heyecanla sonuçları öğrenme ve gelecekleriyle ilgili kararlarını şekillendirme aşamasına geçecek. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav süreci 3 Mart tarihinde son buldu. Askeri öğrenci olabilme yolunda sınava girerek bir adım atan öğrenciler, sınav sonuçları için geri sayıma başladı. 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tamamlandı. Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testi soruları ve cevaplarını içeren cevap anahtarı yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2024-MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI DÖKÜMANI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ sınav sonucu sorgulama | 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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