Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
15:29
MSÜ SONUÇ SORGULAMA (osym.gov.tr)|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava binlerce öğrenci katıldı. Askeri Üniversitelerin Harap Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılan sınav sonrası öğrenciler "MSÜ sınav sonuç ekranı" araştırmasına başladılar. Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM'den gelecek sınav sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç ekranı