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Haberler Fotohaber MSÜ SONUÇ SORGULAMA (osym.gov.tr)|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:29

MSÜ SONUÇ SORGULAMA (osym.gov.tr)|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava binlerce öğrenci katıldı. Askeri Üniversitelerin Harap Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılan sınav sonrası öğrenciler "MSÜ sınav sonuç ekranı" araştırmasına başladılar. Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM'den gelecek sınav sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç ekranı

MSÜ SONUÇ SORGULAMA osym.gov.tr|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı (MSÜ) 3 Mart Pazar günü yapıldı. Sınava binlerce öğrenci katıldı. Askeri Üniversitelerin Harap Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılımı ile yapılan sınav sonrası öğrenciler "MSÜ sınav sonuç ekranı" araştırmasına başladılar. Yayımlanan cevap anahtarı üzerine sınav puanı hesaplamalarını yapan öğrenciler ÖSYM'den gelecek sınav sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç ekranı

MSÜ SONUÇ SORGULAMA osym.gov.tr|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 81 il ve 108 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavına 736 bin 894 adayın katıldığı sınavın 2024 takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ SONUÇ SORGULAMA osym.gov.tr|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇ SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SONUÇ SORGULAMA osym.gov.tr|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır

MSÜ SONUÇ SORGULAMA osym.gov.tr|| MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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