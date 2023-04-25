Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirme Sınavı tamamlandı. Sıra, sonuç adımında. Şimdi adayların gündeminde MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Konuya dair ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Deniz, hava, kara harp okullarına yerleşmek isteyen adaylar sınav sonucu sorgulama işlemlerini bekliyor. 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. İşlemleri https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden gerçekleşiyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuç tarihi…