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Haberler Fotohaber Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:52

Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirme Sınavı tamamlandı. Sıra, sonuç adımında. Şimdi adayların gündeminde MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Konuya dair ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Deniz, hava, kara harp okullarına yerleşmek isteyen adaylar sınav sonucu sorgulama işlemlerini bekliyor. 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. İşlemleri https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden gerçekleşiyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? İşte, sonuç tarihi…

Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

MSÜ sınav sonucu sorgulama ÖSYM AİS ekranı takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavında sonuç adımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar okullara yerleşmek için son dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından sonuç tarihine dair bilgi adaylar ile paylaşıldı. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, sonuçlarda son durum…

Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.

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Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

MSÜ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

Ancak ÖSYM bazen belirttiği tarihten önce açıklayabiliyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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