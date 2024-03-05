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Haberler Fotohaber MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın
Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:34

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar yayımlanan soru ve cevap kitapçığı üzerinden puanlarını hesaplarken MSÜ tercihleri beklenmeye başladı. ÖSYM üzerinden yürütülen süreçte en çok araştırılanlar arasında MSÜ taban puanları 2024 ve puan türleri var. Peki, tercihler ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu, geçen yıl kaç puanla alım yaptı? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları erkek-kadın tablosu hakkında merak edilenler...

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MSÜ taban puanları 2024 sınav sonuçları ardından başlayacak tercihler için en önemli belirleyici olacak. Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nasıl, taban puan kaç, geçen yıl kaç puanla aldı gibi sorular adayların kılavuz üzerinde en çok araştırdığı konular arasında. Peki; Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO, erkek-kadın MSÜ taban ve tavan puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MSÜ SINAVI GERÇEKLEŞTİ!

Belirlenen sınav merkezlerinde düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü gerçekleşti.

Ardından sınava ait soru ve cevaplar ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. Sırada sonuçlar var.

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MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 28 Mart 2024 Perşembe günü açıklanacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Sınav sonuçlarının 28 Mart tarihinde açıklanması ardından MSÜ tercihlerinin de Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MSÜ KAÇ PUANLA ALIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir. Geçtiğimiz yıl taban puanlar şu şekildeydi;

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