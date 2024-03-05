Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
10:34
MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar yayımlanan soru ve cevap kitapçığı üzerinden puanlarını hesaplarken MSÜ tercihleri beklenmeye başladı. ÖSYM üzerinden yürütülen süreçte en çok araştırılanlar arasında MSÜ taban puanları 2024 ve puan türleri var. Peki, tercihler ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu, geçen yıl kaç puanla alım yaptı? İşte, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban puanları erkek-kadın tablosu hakkında merak edilenler...