MSÜ TABAN PUANLARI 2024 sorgulama: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO MSÜ taban ve tavan puanları erkek-kadın

MSÜ taban puanları 2024 sınav sonuçları ardından başlayacak tercihler için en önemli belirleyici olacak. Milli Savunma Üniversitesi puan türleri nasıl, taban puan kaç, geçen yıl kaç puanla aldı gibi sorular adayların kılavuz üzerinde en çok araştırdığı konular arasında. Peki; Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO, erkek-kadın MSÜ taban ve tavan puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...