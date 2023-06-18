Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:15
Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
13:15
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulanıyor. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri 3-29 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. 2 ve 4 yıllık Kara, Hava, Deniz ve diğer askeri okullar için tercihte bulunan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden belli olacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih…