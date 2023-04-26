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Haberler Fotohaber MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:20

MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi sonuçları sonrasında MSÜ tercihleri gündeme geliyor. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. 2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Peki MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları kısa süre içinde erişime açılacak. 2 Nisan tarihinde sınava katılım gösteren adaylar MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene sınavın gerçekleştiği süre zarfında alınan tercih işlemleri, bu sene de kurumun resmi internet sitesi tarafından yapılacak duyuru ile başlamış olacak. Peki MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri hakkında resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili bilgiler netleştikçe haberimizin içerisinde olacaktır.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'dan itibaren ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

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MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?
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