Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları kısa süre içinde erişime açılacak. 2 Nisan tarihinde sınava katılım gösteren adaylar MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz sene sınavın gerçekleştiği süre zarfında alınan tercih işlemleri, bu sene de kurumun resmi internet sitesi tarafından yapılacak duyuru ile başlamış olacak. Peki MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?