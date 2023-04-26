Milli Savunma Üniversitesi sonuçları sonrasında MSÜ tercihleri gündeme geliyor. Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmıştı. Bu süre hesap edildiğinde 2023 MSÜ tercihlerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor. 2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Peki MSÜ tercihleri ne zaman? ÖSYM ile 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?