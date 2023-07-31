Giriş Tarihi: 31.07.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 23:01

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri son günü sebebiyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluştu. 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Bu noktada Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? MTV son ödeme uzatıldı mı 2023? İşte detaylar