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Haberler Fotohaber MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 23:01

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri son günü sebebiyle vergi daireleri ve bankalarda yoğunluk oluştu. 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Bu noktada Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, MTV son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün? MTV son ödeme uzatıldı mı 2023? İşte detaylar

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman soruları yanıt arıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında açıklamalarda bulunurken, son ödeme gününde güncellemeye gidildi.

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

MOTORLU TAŞITLR VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

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MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanun'un peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı" denildi.

MTV son ödeme tarihi uzatıldı mı? 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman, hangi gün?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN OLDU?

MTV son ödeme tarihi 31 Temmuzdan 4 Ağustosa uzatıldı.

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