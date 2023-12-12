Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:53

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırması yapılıyor. Birbirinden farklı olayların yer aldığı programda çeşitli cinayetler ve kayıplar çözüme ulaştırılıyor. 11 Aralık Pazartesi yeni haftaya başlayan program bugün kaldığı yerden devam edecek. Dün gözler Sıdıka Çelik olaydaki polis tutanağına ek olarak bir vatandaşın videosu da eklendi 12 Aralık 2023 tarihli bölümde yine birçok gizem çözüme ulaştırmaya çalışılacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı canlı izle araştırılıyor. Şüpheli bir şekilde ölen Sıdıka Çelik olayı, Samet isimli şahsın yoğun bakımdayken aldığı videoyla dosyaya yeni bir delil daha eklenmiş oldu. Çocuklarının istemediği bir kadınla evlenen Burhan Bey ve çocuklarının arasındaki anlaşmazlıklar yine gündeydi. Olaya Sümeyye Hanım'ın aleyhinde yeni tanıklar eklendi.

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nurcan ve Kiraz Hanım, Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıdıka Çelik'in katilini arıyor. İhanet ve intihar süsü verilen Sıdıka Çelik hastanede tedavi gördüğü dönem göz hareketleriyle ailesine kendini kocasının öldürmeye kalkıştığını anlattı. Polis ifadesine ek olarak Samet'in yoğun bakımdayken çektiği video eklendi. Bu video ile Sıdıka'nın kendisini vuranın eşi olduğu göz hareketleriyle anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine gözler tekrar eşi Ümit'e çevrildi.

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Dün ele alınan bir diğer olay ise Ali Ersin ve çocukları arasındaki dolandırıcı üvey anne olayıydı. Ali Ersin'in evlendiği kadının dolandırıcı olduğunu savunan çocukları babalarınına gerçeği göstermek istediklerini belirttiler. Üvey anneleri Sümeyye Hanım2ın dolandırıcı olduğuna dair iddalar güçlenmeye başladı. Yayına bağlanan Burhan Bey eskiden onlarla çalıştığını ve Sümeyye'nin onları da dolandırıldığını anlattı.

SON DAKİKA