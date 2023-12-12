Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:53

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 12 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırması yapılıyor. Birbirinden farklı olayların yer aldığı programda çeşitli cinayetler ve kayıplar çözüme ulaştırılıyor. 11 Aralık Pazartesi yeni haftaya başlayan program bugün kaldığı yerden devam edecek. Dün gözler Sıdıka Çelik olaydaki polis tutanağına ek olarak bir vatandaşın videosu da eklendi 12 Aralık 2023 tarihli bölümde yine birçok gizem çözüme ulaştırmaya çalışılacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı