MÜGE ANLI BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ İZLE! 15 ARALIK 2023 Cuma ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Üç kayıp birden Müge Anlı'da bulundu.

15 ve 16 yaşlarında olan iki kız çocuğu her ikisi de İstanbul Çocuk Şube tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi. 15 yaşındaki bir diğer kayıp İsmet Özyiğit, 67 gün sonra bulundu. Motorunu Manisa'da bir parkta bıraktığını söyleyen çocuk, balık restorantında çalışmaya başladığını, ailesinin onu evden kovduğunu söylediği ortaya çıktı. Aylar sonra ailesine kavuşan İsmet'in anne ve babası Müge Anlı'ya çok teşekkür etti.