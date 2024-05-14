Giriş Tarihi: 14.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
11:54
MÜGE ANLI CANLI İZLE LİNKİ | “Şaban Ataş'ın cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Pazartesi günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programın çıkışında cinayeti itiraf etti. Şaban Sağlık olayındaki sır perdesi aralanıyor. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 14 Mayıs Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle