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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş'in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:57

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş'in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Pazartesi günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programın çıkışında cinayeti itiraf etti. Şaban Sağlık olayındaki sır perdesi aralanıyor. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 14 Mayıs Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Şaban Sağlık'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışırken son dakika itirafıyla Sağlık'ın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı yeni bölüm izle, 14 Mayıs 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE
https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM
Eşi ve arkadaşına yönelik şüpheler. 52 yaşındaki Şaban Ataş'a ne oldu?
Şaban'ın kuzeni Bahri Ateş'in yanı sıra Şaban Ataş'ın kardeşleri Saliha Ataş ve kocası Hacı Ali Akbay bugün stüdyoya geldi. Fethi Ataş bu saatten kardeşinin sağ çıkacağına inanmadığını, söyledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Şaban Ataş ile ilişkisi olduğu söylenen Türkan Yay konuştu. ''Gördüğüm kişi Şaban olmayabilir.''
Türkan Yay, Şaban ile ilişkisi olmadığını, kızının Şaban'ın oğlu ile ilişkisi olduğunu, Şaban izin verse Mert ile kızının evleneceğini ama ailenin izin vermediğini belirtti. Türkan Yay gördüğü kişinin Şaban olmayabileceğini, Şaban'ın başına Burhanettin, Emine ve Mert'in bir şey getirdiğinden şüphelendiklerini ifade etti.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Şaban Ataş'ı ve ailesini tanıyan tanık konuştu. ''Eşi ve arkadaşı uygunsuz vaziyette görüldü.''
Şaban Ataş'ı tanıyan tanık Müge Anlı'ya konuştu. Tanık, Şaban'ın işinde gücünde sorunsuz bir adam olduğunu, onunla ilgili kötü bir olay duymadıklarını, karısı Emine'yi ise park alanında Şaban'ın arkadaşı Burhanettin ile arabada öpüşürken gördüklerini, Emine'nin başka erkeklerle de para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Burhanettin Bey tüm bu iddialara karşı çıktı.

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