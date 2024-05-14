MÜGE ANLI CANLI İZLE | “Şaban Ateş’in cinayetinde stüdyoda itiraf” ATV ile Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Şaban Ataş'ı ve ailesini tanıyan tanık konuştu. ''Eşi ve arkadaşı uygunsuz vaziyette görüldü.''

Şaban Ataş'ı tanıyan tanık Müge Anlı'ya konuştu. Tanık, Şaban'ın işinde gücünde sorunsuz bir adam olduğunu, onunla ilgili kötü bir olay duymadıklarını, karısı Emine'yi ise park alanında Şaban'ın arkadaşı Burhanettin ile arabada öpüşürken gördüklerini, Emine'nin başka erkeklerle de para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Burhanettin Bey tüm bu iddialara karşı çıktı.