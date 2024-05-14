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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:51

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı geçtiğimiz bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Pazartesi günü yayımlanan bölümde Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut katıldığı programın çıkışında cinayeti itiraf etti. Şaban Sağlık olayındaki sır perdesi aralanıyor. Her gün esrarengiz olaylarla seyirci karşısına çıkan 14 Mayıs Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Şaban Ataş'ın olayı çözüme kavuşturulmaya çalışırken son dakika itirafıyla Sağlık'ın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı yeni bölüm izle, 14 Mayıs 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 14 MAYIS SON BÖLÜM İZLE

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM
Eşi ve arkadaşına yönelik şüpheler. 52 yaşındaki Şaban Ataş'a ne oldu?
Şaban'ın kuzeni Bahri Ateş'in yanı sıra Şaban Ataş'ın kardeşleri Saliha Ataş ve kocası Hacı Ali Akbay bugün stüdyoya geldi. Fethi Ataş bu saatten kardeşinin sağ çıkacağına inanmadığını, söyledi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

Şaban Ataş ile ilişkisi olduğu söylenen Türkan Yay konuştu. ''Gördüğüm kişi Şaban olmayabilir.''
Türkan Yay, Şaban ile ilişkisi olmadığını, kızının Şaban'ın oğlu ile ilişkisi olduğunu, Şaban izin verse Mert ile kızının evleneceğini ama ailenin izin vermediğini belirtti. Türkan Yay gördüğü kişinin Şaban olmayabileceğini, Şaban'ın başına Burhanettin, Emine ve Mert'in bir şey getirdiğinden şüphelendiklerini ifade etti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE | “Şaban Ataş cinayetini stüdyoda ŞOK itiraf” ATV ile Müge Anlı 14 Mayıs son bölüm yayında

Şaban Ataş'ı ve ailesini tanıyan tanık konuştu. ''Eşi ve arkadaşı uygunsuz vaziyette görüldü.''
Şaban Ataş'ı tanıyan tanık Müge Anlı'ya konuştu. Tanık, Şaban'ın işinde gücünde sorunsuz bir adam olduğunu, onunla ilgili kötü bir olay duymadıklarını, karısı Emine'yi ise park alanında Şaban'ın arkadaşı Burhanettin ile arabada öpüşürken gördüklerini, Emine'nin başka erkeklerle de para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Burhanettin Bey tüm bu iddialara karşı çıktı.

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