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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 16:28

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla deprem ile sallandı. Ege Denizi'nde yaşanan deprem Muğla'da hissedildi. Yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bu sebeple bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Muğla'da' deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla deprem bilgileri…

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Muğla deprem haberi AFAD son depremler sayfası ile paylaşıldı. Ege Denizi merkezli depremi hisseden vatandaşlar "Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile meydana gelen depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki, 14 Ekim 2023 Muğla'da deprem mi oldu, saat kaçta, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar….

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 14 Ekim Cumartesi günü saat 16.14'de Ege Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla Datça'ya 93-73 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak belirlenirken, depremin derinliği 57.69 olarak ölçüldü.
AFAD tarafından kaydedilen Muğla depreminin detayları şu şekilde;

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

MUĞLA DEPREM
Büyüklük:3.4
Yer: Ege Denizi - [93.73 km] Datça (Muğla)
Tarih ve saat: 14-10-2023 16:14:26
Derinlik: 57.69 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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