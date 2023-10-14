Giriş Tarihi: 14.10.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 16:28

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA | Ege Denizi sallandı! 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla deprem ile sallandı. Ege Denizi'nde yaşanan deprem Muğla'da hissedildi. Yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının detayları merak ediliyor. Bu sebeple bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Muğla'da' deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Muğla deprem bilgileri…