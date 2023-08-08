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Haberler Fotohaber Muğla'daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı
Giriş Tarihi: 08.08.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:40

Muğla'daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

Olay Muğla'da yaşanmıştı. Dr. Ufuk S., muayeneye gelen 17 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Savunmasında şunları anlattı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise gitti.

Muğla’daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu.

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Muğla’daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu.

Muğla’daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor Hülya K.'ya konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" dedi.

Muğla’daki taciz iddiasında doktorun ifadesi ortaya çıktı: İddiaları yalanladı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

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