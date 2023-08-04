Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:52

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti Münevver Karabulut… Genç kızın cansız bedeni başı gövdesinden ayrılmış halde bulunmuştu. Korkunç cinayetten 197 gün sonra ise katil Cem Garipoğlu teslim olmuş ancak ardından cezaevinde intihar etmişti. Türkiye'de infiale sebep olan cinayet yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle ortaya çıkan görüntüleri, büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Peki, kan donduran olayın ayrıntıları neydi? İşte Münevver Karabulut cinayet dosyasından detaylar.