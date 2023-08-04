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Haberler Fotohaber Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 11:52

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti Münevver Karabulut… Genç kızın cansız bedeni başı gövdesinden ayrılmış halde bulunmuştu. Korkunç cinayetten 197 gün sonra ise katil Cem Garipoğlu teslim olmuş ancak ardından cezaevinde intihar etmişti. Türkiye'de infiale sebep olan cinayet yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşiyle ortaya çıkan görüntüleri, büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Peki, kan donduran olayın ayrıntıları neydi? İşte Münevver Karabulut cinayet dosyasından detaylar.

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

2009 yılında işlenen Münevver Karabulut cinayeti yeniden Türkiye'nin gündemindeki yerini aldı. 17 yaşında vahşice katledilen Münevver'in katili ise; Cem Garipoğlu. Katil zanlısı cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten tam 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu, 2011 yılında mahkûmiyet kararının verilmesiyle cezaevine girmişti. Kan donduran cinayet dosyası yeniden gündeme geldi. Peki, Münevver Karabulut cinayetinin perde arkasındaki diğer detaylar nelerdi? İşte detaylar.

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü.

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Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

17 yaşındaki Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

Cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda dikkat çekmiş ve infiale sebep oluşmuştu.

Münevver Karabulut cinayeti ne zaman ve nasıl oldu? Cem Garipoğlu vahşice katletmişti! Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi.

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