Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
14:08
Muş bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Diyanet ile Muş bayram namazı saati
Muş bayram namazı ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Arefe gününün ardından bayram sabahı camilere akın edecek ve iki rekât bayram namazını cemaatle kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namazı saatleri yayınlandı. Muş bayram namazı saati sorgulanıyor. 28 Haziran Çarşamba sabahı eller semaya kaldırılacak, dualar edilecek. Peki, Muş bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…