Ne Gemiler Yaktım bu hafta var mı yok mu, neden yok? Show TV yayın akışı ile Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, belli mi?

Ne Gemiler Yaktım dizisi bu akşam yeni bölümle ekranlarda olacak mı sorusu araştırılmaya başladı. İlk 4 bölümüyle kendi kitlesini oluşturan dizinin 5. bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm fragmanında Yasemin'in tutuklandığını ve birlikte üstlendikleri suçtan yalnızca onun yargılanacağını görüyoruz. Fidan Yasemin'i kurtarmayı başarabilecek mi? Peki Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm bu akşam var mı? Show tv yayın akışında yer alıyor mu?