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Haberler Fotohaber Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 18:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 18:51

Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Show TV'nin yeni dizi projesi Ne Gemiler Yaktım için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, kadınlarının ilişkilerine vurgu yapan ilk tanıtımıyla merak uyandırdı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Show TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ne Gemiler Yaktım dizisi ekran yolculuğu için gün sayıyor. Devrim Özkan, Deniz Baysal, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Sosyal medyada ilgi gören tanıtım sonrası dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ay Yapım imzalı dizi; iki genç kadın Yasemin ve Fidan'ın birbirlerine tutunup dünyaya meydan okuma hikâyesini konu ediniyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. ''Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar.'' sözleri dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ne Gemiler Yaktım Dizisi İlk Tanıtımı İzlemek İçin Tıklayınız: https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/ne-gemiler-yaktim-ilk-teaser/114847

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Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Ne Gemiler Yaktım dizisinin pazartesi akşamları yayınlanması planlanıyor.

Ancak hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i başrollerinde bir araya getiren Ne Gemiler Yaktım, kadınların ilişkilerine vurgu yapacak.

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

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