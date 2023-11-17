Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Show TV'nin yeni dizi projesi Ne Gemiler Yaktım için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı dizi, sezonun merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi, kadınlarının ilişkilerine vurgu yapan ilk tanıtımıyla merak uyandırdı. Şimdi izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.