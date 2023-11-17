Ne Gemiler Yaktım ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Show TV’nin yeni projesi Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i başrollerinde bir araya getiren Ne Gemiler Yaktım, kadınların ilişkilerine vurgu yapacak.

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek.

Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.