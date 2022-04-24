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Haberler FotoHaber O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:18

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Mersin'in sahilleri sarı bir tabakayla kaplandı. Vatandaşlar sebebinin müsilaj olduğunu sandı. Ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı…

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Mersin'de ilkbaharın son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahile yakın bölgeler başta olmak üzere birçok şehirde ağaçlar çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte polenler de dökülmeye başladı.

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

MÜSİLAJ SANILMIŞTI

321 kilometrelik sahil bandı olan Mersin'de birçok noktada polen tozları denizle buluştu. Başta turizmin gözbebeği Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi ve Ayaş sahili olmak üzere birçok noktada denize dökülen polen tozları suyla sahile vurdu.

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O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

BİNLERCE ARI TELEF OLDU

İlk önce vatandaşlar tarafından müsilaj zannedilen polen tozları ile birlikte arılar da denizde telef oldu. Sahil bandında birçok noktada binlerce arının telef olması ise tatil için gelen vatandaşları üzdü.

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Hem tatil hem de aile ziyareti için Kızkalesi'ne geldiklerini, havanın çok güzel olduğunu belirten Büşra Öztürk, "Deniz çok güzel. Tabii şu an aşırı derecede polen var denizde. Ama ona rağmen yine de güzel.

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Denizde polenle birlikte telef olan arıları da gördük, kıyıya vurmuş onlar da, çok üzücü tabii. Deniz her ne kadar güzel olsa da üzücü kısmı polenlerle arıların telef olarak kıyıya vuruşu, onun dışında her şey güzel" dedi.

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Şu anda denizin polenli olduğunu ama normalde bu bölgeyi çok beğendiğini aktaran Öztürk, denizin berrak, çarşaf gibi olduğunu ve tatilcilerin tercih edebileceğini kaydetti.

O ildeki görüntü müsilaj sanılmıştı: Gerçek herkesi şaşırttı!

Uzmanlar, mevsimin bu dönemlerinde Mersin dışında Antalya ve Muğla gibi bazı illerde benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, polenlerin herhangi bir zararının olmayacağını ve kısa sürede denizde kaybolacağını bildirdi.

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