Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:44
ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) geride kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. Söz konusu sınavın sonuçları 15 Mart Cuma (bugün) adayların erişimine açılacak. Bu noktada ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir soruları cevap arıyor. İşte EGM 107. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.