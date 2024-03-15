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Haberler Fotohaber ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:44

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) geride kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. Söz konusu sınavın sonuçları 15 Mart Cuma (bugün) adayların erişimine açılacak. Bu noktada ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir soruları cevap arıyor. İşte EGM 107. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilen süreçte sonuçların açıklanması bekleniyordu. Adayların sınav sonucunu öğreneceği tarih geldi çattı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

107. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
24 Şubat'ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların saat 18.00'e kadar duyurulması bekleniyor.

Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "onlineislemler.egm.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

ÖGG sınav sonuçları TIKLA-ÖĞREN ekranı! 107. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YAZILI SINAV İTİRAZ TARİHLERİ

Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 18-20 Mart 2024 tarihi olarak belirlendi. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 21 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

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