Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
16:29
Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Minibüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretlerinde yaşanan artışın ardından öğrenci akbili ne kadar sorusu megakentte öğrenim görenler tarafından araştırma konusu halini aldı. İşte yüzde 18 oranındaki toplu taşıma zammının ardından aylık öğrenci akbili ne kadar ve tek basım ücreti kaç TL oldu sorularının yanıtı.