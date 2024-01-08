Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından, İBB'ye bağlı toplu taşıma ücretlerine yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri; öğrenci akbili ne kadar sorusuyla incelemelere başladı. Metro, metrobüs, Marmaray, minibüs gibi ulaşım araçlarını da kapsayan zammın akabinde aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu sorusu merak uyandırdı. İşte güncel zamlı tarife…