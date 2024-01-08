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Haberler Fotohaber Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 16:29

Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Minibüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretlerinde yaşanan artışın ardından öğrenci akbili ne kadar sorusu megakentte öğrenim görenler tarafından araştırma konusu halini aldı. İşte yüzde 18 oranındaki toplu taşıma zammının ardından aylık öğrenci akbili ne kadar ve tek basım ücreti kaç TL oldu sorularının yanıtı.

Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısının ardından, İBB'ye bağlı toplu taşıma ücretlerine yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da öğrenim gören lise ve üniversite öğrencileri; öğrenci akbili ne kadar sorusuyla incelemelere başladı. Metro, metrobüs, Marmaray, minibüs gibi ulaşım araçlarını da kapsayan zammın akabinde aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu sorusu merak uyandırdı. İşte güncel zamlı tarife…

Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

ÖĞRENCİ AYLIK AKBİLİ NE KADAR 2024?

İstanbul için ulaşımda 2024 zammı yüzde 18 olarak açıklandı.

2024 yılında öğrenci akbili aylık abonman ücreti 250 TL oldu.

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Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

TOPLU TAŞIMA ÖĞRENCİ BİNİŞ ÜCRETİ NE KADAR 2024?

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıktı.

Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

Marmaray uzun mesafe ücreti ise tam akbile 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

Öğrenci akbili ne kadar 2024? İstanbul’da toplu taşıma zammı sonrası aylık öğrenci akbili ve tek basım ücreti kaç TL oldu?

ÖĞRENCİ MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

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