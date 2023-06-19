Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi 2023? Kurban Bayramı öncesi araştırılıyor: Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, başvuru ne zaman?

Öğrenciye bayram ikramiyesi başvurusu e-devlet araştırılıyor. Seçim öncesi gündeme gelen iddialar arasında yer alan ödemeye dair araştırmalar Kurban Bayramı yaklaşırken hız kazandı. Sosyal medyadan yayılan iddiaya dair açıklama Bakanlık tarafından geldi. Şimdi milyonlarca öğrenci; öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman yatacak, kimlere verilecek, var mı soruları yanıt arıyor. Paylaşılan iddiaya göre ödemeler yılda iki kez dini bayramlarda gerçekleşecek. Öğrenci bayram harçlığı 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, başvuru şartları ve tarihleri nedir? İşte, tüm merak edilenler…