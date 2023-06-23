Son Dakika Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi 2023? Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman, kimlere verilecek?

Öğrenciye bayram harçlığı başvuru 2023 işlemleri ile araştırılıyor. Sosyal medyada gündeme gelen ve seçim vaadi olduğu iddia edilen ikramiyeye dair araştırmalar Kurban Bayramı öncesi hız kazandı. Milyonlarca üniversiteli; öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciye bayram ikramiyesi var mı merak ediliyor. Konuya dair açıklama Bakanlık tarafından yapıldı. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman, şartları neler? İşte, son gelişmeler…