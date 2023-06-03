Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:11
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
08:11
Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları hız kazandı. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı müjdelenmişti. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi haberi sonrası üniversite öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşerken öğrenciler vergisiz telefon indirimi araştırılıyor. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, vergisiz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.