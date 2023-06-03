Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:11

Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları hız kazandı. AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı müjdelenmişti. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi haberi sonrası üniversite öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşerken öğrenciler vergisiz telefon indirimi araştırılıyor. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? İşte, vergisiz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrenciler vergisiz cep telefonu satışları başladı mı merak ediyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen üniversite öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru ""Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman 2023?" Cumhurbaşkanı Recep TAYYİP Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası "Üniversite öğrencilerine vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı? "sorusuna cevap arıyorlar. İşte, merak edilenler…

Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

  1. %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,
  2. %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
  3. %18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu başladı mı? Vergisiz, ÖTV ve KDV’siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

SON DAKİKA