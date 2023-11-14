Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin, ne zaman uygulanmaya başlayacağı 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre telefonun vergiler dahil nihai satış fiyatının 9 bin 500 TL'yi aşamayacak ve ikinci el olmayacak. Peki, vergisiz telefon yaş sınırı var mı? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler...