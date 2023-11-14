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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum
Giriş Tarihi: 14.11.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 09:00

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Üniversite öğrencilerinin bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar almasına olanak tanıyacak düzenlemenin, ne zaman uygulanmaya başlayacağı 14 Kasım 2023 Salı günü Resmi Gazete 'de yayımlanan tebliğ sonrası merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre telefonun vergiler dahil nihai satış fiyatının 9 bin 500 TL'yi aşamayacak ve ikinci el olmayacak. Peki, vergisiz telefon yaş sınırı var mı? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler...

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Gelirlerine bakılmaksızın yüz binlerce üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşamayacak ve ikinci el olmayacak. Cihaz desteği için istenilen belge ve evraklarım tam ve eksiksiz olması gerekecek. Peki, vergisiz telefon yaş sınırı var mı? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

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Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

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