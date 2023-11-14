Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı başladı mı, şartları neler ? Resmi Gazete’de! Vergisiz cep telefonu desteğinde son durum

Yükseköğretimde okuyan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz ve KDV'siz cep telefonu ve bilgisayar satın alma hakkı tanıyacak düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı. Gelirlerine bakılmaksızın yüz binlerce üniversite öğrencisinin yararlanabileceği ÖTV ve KDV'siz cep telefonu satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşamayacak ve ikinci el olmayacak. Cihaz desteği için istenilen belge ve evraklarım tam ve eksiksiz olması gerekecek. Peki, vergisiz telefon yaş sınırı var mı? Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…