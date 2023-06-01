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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:38

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır sorusu yanıt aramakta. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere vergisiz telefon müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden vermişti. Bu noktada vatandaşlar öğrencilere vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Akıllı telefonlardaki Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergileri 1 defalığına kaldırılacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak. Bu sebeple vatandaşlar, öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, nasıl alınır sorularını yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Yükseköğrenimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek.

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