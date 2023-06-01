Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır sorusu yanıt aramakta. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilere vergisiz telefon müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden vermişti. Bu noktada vatandaşlar öğrencilere vergisiz telefon şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Akıllı telefonlardaki Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergileri 1 defalığına kaldırılacak. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor? İşte detaylar