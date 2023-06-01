Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? ÖTV ve KDV’siz üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, kimler alabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak. Bu sebeple vatandaşlar, öğrencilere vergisiz telefon şartları ne, yaş sınırı kaç, nasıl alınır sorularını yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar