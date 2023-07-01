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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV'siz iPhone fiyatları gündemde!
Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:16

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV'siz iPhone fiyatları gündemde!

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrenciye KDV ve ÖTV'siz telefon satışı milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri kapsam ve başvuru şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Vergisiz telefon fiyatları 2023 kapsamında vergisiz iPhone fiyatları da araştırılıyor. Belli bir yaş aralığındaki öğrencilere uygulanacak vergi muafiyeti için heyecan dorukta. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, tüm merak edilenler…

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV’siz iPhone fiyatları gündemde!

Öğrenciye vergisiz telefon satışı için harekete geçilmesi bekleniyor. Seçim öncesi AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vergi muafiyetinin üniversite öğrencilerinin alacakları telefonlarda uygulanacağı öngörülüyor. 2023 öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ardından çalışmanın Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması bekleniyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, yürürlüğe girdi mi? İşte, vergisiz iPhone fiyatları

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV’siz iPhone fiyatları gündemde!

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV’siz iPhone fiyatları gündemde!

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV’siz iPhone fiyatları gündemde!

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV’siz iPhone fiyatları gündemde!

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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