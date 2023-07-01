Giriş Tarihi: 01.07.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:16

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler, kimleri kapsıyor? 2023 Vergisiz telefon fiyatları ile KDV ve ÖTV'siz iPhone fiyatları gündemde!

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrenciye KDV ve ÖTV'siz telefon satışı milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri kapsam ve başvuru şartları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Vergisiz telefon fiyatları 2023 kapsamında vergisiz iPhone fiyatları da araştırılıyor. Belli bir yaş aralığındaki öğrencilere uygulanacak vergi muafiyeti için heyecan dorukta. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, tüm merak edilenler…