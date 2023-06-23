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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:11

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatleri arasında üniversitelere ÖTV ve KDV'siz telefon müjdesi yer alıyordu. Detaylara göre öğrenciler bir defalığına mahsus vergisiz telefon satın alabilecek. Bu noktada öğrencilere vergisiz telefon yaş sınırı kaç, şartları neler sorusu yöneltiliyor. Cep telefonlarında ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrol payı yer alıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, satışı başladı mı, nasıl alınır? İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve detayları

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, satışı başladı mı, fiyatları ne kadar sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte detaylar

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

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