Giriş Tarihi: 23.06.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 10:11

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, şartları neler, yaş sınırı kaç? ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatleri arasında üniversitelere ÖTV ve KDV'siz telefon müjdesi yer alıyordu. Detaylara göre öğrenciler bir defalığına mahsus vergisiz telefon satın alabilecek. Bu noktada öğrencilere vergisiz telefon yaş sınırı kaç, şartları neler sorusu yöneltiliyor. Cep telefonlarında ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı Payı ve TRT Bandrol payı yer alıyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, satışı başladı mı, nasıl alınır? İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve detayları