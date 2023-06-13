Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:31

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı gibi detayları ile araştırılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı. Vergisiz telefon indirimi haberi sonrası "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV ve KDV gibi vergiler ödenmeyecek olup öğrenciler daha uygun fiyata telefon sahibi olabilecek. Hal böyleyken vergisiz telefon indirimi detayları sorgulanıyor. Peki, ÖTV'siz ve KDV'siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte, KDV'siz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı...