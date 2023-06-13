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Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV'siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:31

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV'siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru tarihleri, şartları ve yaş sınırı gibi detayları ile araştırılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacağı açıklanmıştı. Vergisiz telefon indirimi haberi sonrası "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV ve KDV gibi vergiler ödenmeyecek olup öğrenciler daha uygun fiyata telefon sahibi olabilecek. Hal böyleyken vergisiz telefon indirimi detayları sorgulanıyor. Peki, ÖTV'siz ve KDV'siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç? İşte, KDV'siz, ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı...

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. AK Parti Seçim Beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine cep telefonu alımlarında tek sefere mahsus olmak üzere vergi muafiyeti uygulanacağını duyurmuştu. Buna göre öğrencilere vergisiz telefon kampanyası ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergiler ödenmeyecek. Telefon almak isteyen üniversite öğrencileri vergisiz telefon fiyatları araştırmalarını hızlandırdı. ''ÖTV'siz ve KDV'siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?'' soruları yanıt arıyor. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman 2023? İşte, öğrenciye ÖTV'siz ve KDV'siz cep telefonu satışı son durum...

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖTV’siz ve KDV’siz öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

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