Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:42

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "öğrencilere vergisiz telefon" müjdesini vermişti. Bu noktada öğrenciler öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden hangilerinin vergisiz telefon alabileceği gündemdeki yerini koruyor. Telefonlarda Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunuyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor? İşte detaylar