Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:42

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "öğrencilere vergisiz telefon" müjdesini vermişti. Bu noktada öğrenciler öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden hangilerinin vergisiz telefon alabileceği gündemdeki yerini koruyor. Telefonlarda Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunuyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır? Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlıyor? İşte detaylar

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, şartları yerine getiren öğrenciler bu vergilerden muaf olacak. Vatandaşlar, "üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne zaman başlıyor, nasıl alınır?" sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor.

Öğrencilere vergisiz telefonu şartları ve yaş sınırı ne? ÖTV ve KDVsiz Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon nasıl alınır, kimler yararlanabilir?

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Yükseköğrenimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek.

SON DAKİKA