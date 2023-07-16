Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." açıklamasının ardından vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar kimler vergisiz telefon alabilir sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz, KDV'siz ve ÖTV'siz cep telefonu, iPhone satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…