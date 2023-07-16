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Haberler Fotohaber Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 21:59

Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." açıklamasının ardından vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar kimler vergisiz telefon alabilir sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası yürürlüğe girecek olan telefon vergi indirimi gelişmeleri takip ediliyor. Peki, vergisiz, KDV'siz ve ÖTV'siz cep telefonu, iPhone satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, yanıtı…

Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

Öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan tarafından 2023 Genel Seçimleri öncesi müjdesi verilen vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon kimler alabilir, açık öğretimde geçerli mi, şartları neler, yaş sınırı kaç? Soruları hakkında araştırmalar sürüyor. Vergisiz telefon, iPhone fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL merak ediliyor. İşte, tüm merak edilenler…

Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

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Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı 2023 başladı mı? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler, kimler alabilir, yaş sınırı kaç?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

Apple Türkiye, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

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