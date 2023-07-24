ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

Apple Türkiye, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…