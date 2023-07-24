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Haberler Fotohaber ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 15:05

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı 24 Temmuz Pazartesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısı konularının arasında seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon olması bekleniyor. Bu bağlamda binlerce üniversite öğrencisi öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar yürürlüğe girecek. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon kimler alabilir, şartları neler, yaş sınır var mı? İşte, son sıcak gelişmeler…

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın 24 Temmuz Pazartesi konularının arasında 2023 Genel Seçimleri öncesi üniversite öğrencilerine vaat edilen vergisiz, KDV ve ÖTV'siz telefon ve bilgisayar olması bekleniyor. Telefon ve bilgisayar almayı düşünen milyonlarca öğrenci vergisiz telefon yürürlüğe girdi mi, ne zaman girecek sorularına yanıt arıyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin yararlanabileceği uygulamadaki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon kimler alabilir, şartları neler, yaş sınır var mı? İşte, detaylar...

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili son yaptığı açıklamasında " Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çalışma yaptığını şu sözlerle ifade etmişti. "Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız." dedi.

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ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple, Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinden sonra ürünlerinin fiyatlarını bir kere daha artırdı. Bu zam, Apple'ın mayıs ayından bu zamana kadar yaptığı beşinci zam oldu.

Apple'ın iPhone 15 ailesini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bu durumun yeni fiyatlara nasıl yansıyacağı ise ilerleyen dönemde belli olacak.

Apple Türkiye, 10 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. İşte güncel fiyat listesi…

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