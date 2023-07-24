ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI SON DAKİKA | Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman başlayacak, yaş sınırı var mı, şartları ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı 24 Temmuz Pazartesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısı konularının arasında seçim öncesi öğrencilere vaat edilen vergisiz telefon olması bekleniyor. Bu bağlamda binlerce üniversite öğrencisi öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek sorusuna yanıt arıyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar sonrası vergisiz telefon ve bilgisayar yürürlüğe girecek. Peki, öğrencilere vergisiz telefon satışları başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon kimler alabilir, şartları neler, yaş sınır var mı? İşte, son sıcak gelişmeler…