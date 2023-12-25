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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:55

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

"2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği" duyurusu yayımlandıktan sonra birçok öğretmen başvurularını gerçekleştirdi. 22 Aralık 2023 tarihine kadar MEBBİS üzerinden gerçekleştirilen başvurular son buldu. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri esasında atanabilecekleri alanlar için alan değişikliği başvurusunu gerçekleştiren öğretmenler heyecanla sonuçlarını bekliyor. Peki 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu görev yapan öğretmenler için alan değişikliği başvurusu müjdesi gelmişti. Birçok öğretmen tarafından ilgiyle beklenen bu habere başvurular yapıldı. Cuma günü ile birlikte son bulan başvuruların sonuçlarını bekleyen öğretmenler araştırmalara başladı. İşte 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU

Öğretmen Alan Değişikliği uygulaması başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınmıştı.

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ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğretmen alan değişikliği için atama sonuçları 26 Aralık 2023 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

YARIYIL TATİLİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR!

Alan n değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

BAKAN TEKİN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin alan değişikliği başvurularına ilişkin açıklamalarında:

"İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin alan değişikliği için başvurularını 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz." dedi.

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