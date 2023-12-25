Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:55

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI || 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı

"2024 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği" duyurusu yayımlandıktan sonra birçok öğretmen başvurularını gerçekleştirdi. 22 Aralık 2023 tarihine kadar MEBBİS üzerinden gerçekleştirilen başvurular son buldu. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ek çizelge doğrultusunda mezuniyetleri esasında atanabilecekleri alanlar için alan değişikliği başvurusunu gerçekleştiren öğretmenler heyecanla sonuçlarını bekliyor. Peki 2024 Öğretmen alan değişikliği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen alan değişikliği sonuç ekranı