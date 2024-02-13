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Haberler Fotohaber MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:33

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Her yıl gerçekleştirilen öğretmen atamaları için bu yıl da harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yılın ilk ataması için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Öğretmen atama takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip edilirken branş dağılımı ve atama tarihleri sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'nda ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde kaç bin atama yapılacağı belirlenecek. Peki, bu yıl kaç bin öğretmen ataması yapılacak, ne zaman? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum!

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak. Atamalar 2023 KPSS puanı ve mülakat puanına göre yapılacak. Peki, öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı? Öğretmen atamaları ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler...

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Ancak 12 Şubat tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına yönelik bir açıklama gelmedi.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

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