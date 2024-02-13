Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:33
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, kadrolar ve kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Her yıl gerçekleştirilen öğretmen atamaları için bu yıl da harekete geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yılın ilk ataması için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Öğretmen atama takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip edilirken branş dağılımı ve atama tarihleri sorgulanıyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak Kabine Toplantısı'nda ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde kaç bin atama yapılacağı belirlenecek. Peki, bu yıl kaç bin öğretmen ataması yapılacak, ne zaman? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum!