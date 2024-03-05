Giriş Tarihi: 05.03.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
16:29
ÖĞRETMEN ATAMA SON GELİŞMELER 2024 | Bu yıl öğretmen ataması yapılacak mı, atama takvimi açıklandı mı?
Öğretmen atamaları gündemde! Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...