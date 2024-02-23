Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:43

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

2024 yılı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde yerini aldı! Konu hakkında öğretmen adaylarını sevindirecek müjdeli haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyledi. Peki, 2024 MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü Bakan Tekin'in açıklamasına. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Bakanlığın yeni öğretmen atama takvimi için yaptığı çalışmalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılır?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin Mart ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması ön görülüyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

SON DAKİKA