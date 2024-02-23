Giriş Tarihi: 23.02.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
14:43
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 || Bakan Tekin AÇIKLADI! MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?
2024 yılı itibarıyla öğretmen atamaları gündemde yerini aldı! Konu hakkında öğretmen adaylarını sevindirecek müjdeli haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyledi. Peki, 2024 MEB Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?