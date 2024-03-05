Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
09:39
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | MEB öğretmen atama ne zaman yapılacak, kontenjan ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Öğretmen atamaları gündemde! Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?