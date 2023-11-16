Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. Öğretmen adaylarının 2024 öğretmen atama süreci için heyecanlı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş bir açıklama geldi. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak.'' yanıtını verdi. Bu açıklama sonrası binlerce aday; atama takvimi, kontenjan, branş dağılımı ve mülakat ile ilgili son durum hakkında bilgi almak için arama motorlarına akın etti. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, MEB Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri…