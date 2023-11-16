Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.

Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi.