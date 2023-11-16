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Haberler Fotohaber Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 15:38

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

Öğretmen atama takvimi 2024 yılı için araştırılıyor. Öğretmen adaylarının 2024 öğretmen atama süreci için heyecanlı bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den flaş bir açıklama geldi. Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak.'' yanıtını verdi. Bu açıklama sonrası binlerce aday; atama takvimi, kontenjan, branş dağılımı ve mülakat ile ilgili son durum hakkında bilgi almak için arama motorlarına akın etti. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, MEB Öğretmen atamaları son dakika gelişmeleri…

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

Yeni öğretmen atamaları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı için kontenjan açılacak. Konu ile ilgili açıklama Bakan Tekin'den geldi. Öğretmen ataması ile ilgili soruya olumlu yanıt veren Bakan Tekin, öğretmenlerin ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ettiklerini de belirtti. Öğretmen olma hayalini kuran binlerce kişinin gözü kulağı yeni öğretmen atama takvimi için gelecek açıklamalarda. Peki, Yeni öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atamaları son durum ve konu hakkında resmi açıklamalar.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili soruya sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategori olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerini aktardı.

Tekin, ücretli öğretmenler için ek ders ücretlerinde yüzde 25 civarında bir artış sağlandığını söyledi.

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Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

Bakan Tekin, okul öncesi öğrencilerine ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili, "Şu anda yaklaşık 2 milyon öğrenciye ücretsiz yemek veriyoruz. Deprem sebebiyle bütçedeki kısıt bizi de sınırlandırdı. Dolayısıyla biz bu yıl için 2 milyon öğrenciye ücretsiz 1 öğün yemek veriyoruz. 2 milyon öğrenci de az bir öğrenci değil" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Akademisi projesinin, süre darlığı nedeniyse Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde ele alınamadığını belirten Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın akademiyle yani üniversiteyle iş birliği halinde, hem adaylık sürecinde hem öğretmenlik sürecinde eğitimlerle kendilerini geliştirmelerini, gündeme adapte olmalarını, yeni gelişmeleri takip etmelerini arzu ediyoruz. O yüzden de akademi planlaması hazırlığı içindeyiz. Hazırlık tamamlandığında kuruluşu için yasal düzenlemeleri TBMM'nin onayına sunarız" diye konuştu.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

"ÖĞRETMENLERİMİZİN EKONOMİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE ÇABA SARF EDİYORUZ"

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1 maaş ikramiye talepleri sorulan Bakan Tekin, "Maliye Bakanlığı ile istişare halinde öğretmen arkadaşlarımızın ekonomik problemlerini çözmeye çaba sarf ediyoruz. Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

Öğretmen Atama Takvimi 2024: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Tekin’den flaş açıklama!

"FORMÜL ARAYIŞI İÇİNDEYİZ"

Bina yetersizliği yaşanan bölgelerde özel okulların boş kalan kapasitelerinin kullanılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü kaydeden Tekin, "Şu anda ne kadar boş kontenjan var, boş kontenjanın olduğu yerlere bizim ne kadar ihtiyacımız var, bizim sunacağımız şartlarla özel okullarımızın talep edeceği şartlar uyuşacak mı; bunlar tamamen varsayım şu anda. Ama hem özel okulların boş kalan kontenjanlarına yazık, nihayetinde bir milli servet bu. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Maliye Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz.

Çok sıkışık olduğumuz yerlerde, arsa üretmekte problem yaşadığımız yerlerde ya da benzer acil akut okul ihtiyacımızın olduğu yerlerde boş kontenjanlar eğer bizim ihtiyaçlarımızla uyumluysa 'değerlendirebiliriz' diye düşünüyoruz. Biz ihtiyaçlarımızı, boş kontenjan durumlarını Maliye Bakanlığı ile paylaşacağız. Sunacağı ekonomik çerçeve her neyse o kapsamda biz de ilgili kişilerle görüşüp bir formül bulacağız. Taahhüt ettiğimiz bir şey değil, problemi çözmek için formül arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.

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