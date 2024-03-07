Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
14:51
Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?
Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olurken, ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?