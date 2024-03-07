Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:51

Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olurken, ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

MEB öğretmen atamaları ne zaman, sorusu yanıt arıyor. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öğretmen Atama takvimi belli oldu mu? 2024 MEB öğretmen atamaları ne zaman, hangi ayda yapılacak?

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

SON DAKİKA