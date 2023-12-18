Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi ve kontenjan bilgileri öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yakından takip edilen süreçte öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjanları araştırılıyor. Her yeni açıklamadan sonra öğretmen adayları araştırmalarını sıklaştırıyor. Yeni gelişmelerle birlikte öğretmen atama takvimi merak ediliyor. "Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…