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Haberler Fotohaber Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:44

Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi ve kontenjan bilgileri öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yakından takip edilen süreçte öğretmen atamaları branş dağılımı ve kontenjanları araştırılıyor. Her yeni açıklamadan sonra öğretmen adayları araştırmalarını sıklaştırıyor. Yeni gelişmelerle birlikte öğretmen atama takvimi merak ediliyor. "Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…

Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

Öğretmen ataması kontenjan bilgisi ve atama tarihleri 2024 gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ile süreci yakından takip eden öğretmen adayları öğretmen atama takvimi 2024 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Tekin, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kontenjanlar belli oldu mu? İşte, ayrıntılar…

Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

BAKAN TEKİN AÇIKLADI!

Atama süreçleriyle ilgili konuşan Bakan, atama süreçleri için 2024 bütçesini işaret etti:

"2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dâhil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız." İfadelerini kullandı.

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Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

Öğretmen atama takviminde öğretmenlerin gözü kulağı MEB’de | 2023 MEB öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAMALARA DAİR KONUŞTU

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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