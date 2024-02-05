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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 11:38

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

2024 yılı öğretmen ataması için gözler Meclis'e çevrildi. 2023 yılı KPSS sonuçlarıyla atamayı bekleyen öğretmen adayları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri sevindirecek haber geldi. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için öğretmenlerin gözü kulağı MEB'e yöneldi. Boş kadrolara yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili Bakan Tekin'den açıklama geldi. Öğretmenler bu seneki eğitim öğretim dönemi bitmeden görevlerine başlamayı bekliyor. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu öğretmen olmayı bekleyen adaylar öğretmen atama takvimini araştırmaya başladı. 2023 yılında KPSS'ye giren adaylar puanlarıyla atanmak üzere branş kontenjanlarını ve bölümlerin taban puanlarını incelemeye koyuldu. İşte 2024 öğretmen atama takvimine dair detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

YUSUF TEKİN'DEN ATAMA MÜJDESİ!

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Önümüzdeki Kabine Toplantısında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

KONTENJAN BİLGİSİ VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz

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