ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM 2024 || Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:38
2024 yılı öğretmen ataması için gözler Meclis'e çevrildi. 2023 yılı KPSS sonuçlarıyla atamayı bekleyen öğretmen adayları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri sevindirecek haber geldi. Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen atamalar için öğretmenlerin gözü kulağı MEB'e yöneldi. Boş kadrolara yapılacak öğretmen atamalarıyla ilgili Bakan Tekin'den açıklama geldi. Öğretmenler bu seneki eğitim öğretim dönemi bitmeden görevlerine başlamayı bekliyor. Peki, Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli oldu mu?