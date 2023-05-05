Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri saat kaçta bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. 45 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı ve tercihler 2 Mayıs itibariyle başladı. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları, kontenjan ve tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Bu noktada tercihini yapmış vatandaşlar, "öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sona erecek olan tercihlerden sonra öğretmenler "sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 2023" için bekleyişe geçecek. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor? Öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar