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Haberler Fotohaber Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:19

Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri saat kaçta bitiyor sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. 45 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı ve tercihler 2 Mayıs itibariyle başladı. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adayları, kontenjan ve tercih kılavuzu üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Bu noktada tercihini yapmış vatandaşlar, "öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta sona erecek olan tercihlerden sonra öğretmenler "sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları 2023" için bekleyişe geçecek. Peki, öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor? Öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar

Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

Öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı için bekleyiş birçok öğretmen adayı için başlamış durumda. 27 Mart – 1 Nisan arasında ön başvuruların alındığı; 7 – 16 Nisan arasında sözlü sınavın yapıldığı 45 bin öğretmen atamada sona geliniyor. Adaylar tercihlerini yaparken, gelecek hafta sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar

Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

Öğretmen atama tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta? 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, hangi gün?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

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