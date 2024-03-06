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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:58

ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Öğretmen atamaları gündemde! Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

Öğretmen atamaları hakkında öğretmen adaylarını sevindirecek müjdeli haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurmuştu. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan bakan, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını söyledi. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

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ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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