Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:58
ÖĞRETMEN ATAMADA SON GELİŞMELER | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli mi?
Öğretmen atamaları gündemde! Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ilköğretim matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi pek çok alanlar için yapılacak olan öğretmen atamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvimle başlayacak. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte, detaylar...