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Haberler Fotohaber Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 24.04.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 14:40

Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer'den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Bakan Özer katıldığı bir televizyon kanalında öğretmen atama süreciyle ilgili de bir açıklamada bulundu. 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarının açıklandığının hatırlatılması üzerine Özer, konuyla ilgili son dakika açıklamasına yer verirken bu noktada atanmayı bekleyen binlerce öğretmen, "Öğretmen ataması olacak mı, 45 bin atama ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Mahmut Özer açıklamasında tarihe de yer verdi. İşte 45 bin öğretmen atama tarihi takvimi ve tüm bu detaylar.

Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Öğretmen ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında 45 bin öğretmen ataması için tarih verdi. Hal böyleyken ise "2023 Öğretmen ataması olacak mı, 45 bin atama ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte öğretmen atama tarihi ile ilgili gelen son dakika açıklamasına dair detaylar.

Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer, tüm illerde olduğu gibi deprem bölgesindeki okullarda da ikinci ara tatilinden sonra eğitim öğretimin başlandığını belirterek "Millî Eğitim Bakanlığı olarak eğitim öğretimi normalleştirmek için 6 Şubat tarihinden itibaren çok hızlı davrandık ve deprem bölgesindeki etkilenme durumlarına göre illeri üç kategoriye ayırdık.

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Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da 13 Mart'ta eğitim öğretimi tüm merkez ve ilçelerin tamamında başlattık. Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman Malatya ve Hatay'da ise hazır olan ilçelerde 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretimi başlattık. Bu kapsamda Malatya'da sekiz ilçe, Kahramanmaraş'ta iki ilçe, Hatay'da yedi ilçe, Adıyaman'da da beş ilçe, 27 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başladı. Daha sonra da eğitim öğretime başlamayan diğer ilçelerdeki eğitim süreçleri valiliklerimize bıraktık. Valiliklerimiz, ilçelerin hazır oluş durumuna göre sadece okulların sağlamlığı değil ilçelerdeki hayatın akışının normalitesine göre de kararlar aldı.

Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Bu kapsamda Malatya'da 3 Nisan tarihi itibarıyla tüm ilçelerde eğitim öğretim başladı. Kahramanmaraş'ta 10 Nisan itibarıyla tüm ilçeler eğitim öğretime başladı. Hatay İskenderun'da 3 Nisan; Belen, Hassa ve Kumlu da 10 Nisan'da eğitim öğretim başladı. Yani 10 Nisan'dan sonra sadece Hatay ve Adıyaman'da kapalı olan ilçelerimiz vardı. Bugün itibariyle artık deprem bölgesindeki tüm ilçelerde eğitim öğretim başlamış oldu." dedi.

Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

DEPREM NEDENİYLE DİĞER İLLERE NAKİL YAPTIRAN ÖĞRENCİLERDEN 35 BİN 394 KİŞİ KENDİ İLLERİNE GERİ DÖNDÜ

Deprem bölgesinde okulları açarak eğitim öğretimi normalleştirdiklerine vurgu yapan Özer, "Deprem bölgesinde eğitim öğretimi normalleştirdikçe naklini alan öğrencilerimiz de bölgeye dönmeye başladı. Şu an itibarıyla 35 bin 694 öğrenci, nakillerini geri kendi illerine aldırdı. Burada en fazla nakil Kahramanmaraş'ta: 9 bin 522. İkinci sırada Hatay var, Hatay en fazla etkilenen il olmasına rağmen 6 bin 175 öğrencimiz, nakillerini geri aldı. Gaziantep'te 6 bin 649 öğrenci, Malatya'da 3 bin 906 öğrenci ve Adıyaman'da 3 bin 282 öğrenci kendi illerine geri döndüler. Ben inanıyorum ki oradaki eğitim öğretimi normalleştirdikçe, daha güçlü hâle getirdikçe naklini alan öğrenciler doğal olarak kendi illerine geri dönecekler." dedi.

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