Öğretmen ataması ile ilgili Bakan Özer’den flaş açıklama! 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Bakan Özer katıldığı bir televizyon kanalında öğretmen atama süreciyle ilgili de bir açıklamada bulundu. 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçlarının açıklandığının hatırlatılması üzerine Özer, konuyla ilgili son dakika açıklamasına yer verirken bu noktada atanmayı bekleyen binlerce öğretmen, "Öğretmen ataması olacak mı, 45 bin atama ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Mahmut Özer açıklamasında tarihe de yer verdi. İşte 45 bin öğretmen atama tarihi takvimi ve tüm bu detaylar.