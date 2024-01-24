Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:24
Öğretmenlere müjdeli haber geldi. Mazerete bağlı yer değiştirme için ek hak tanındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, ek yer değiştirme hakkı tanıyoruz" dedi. Bu açıklama sonrası binlerce öğretmen başvuru tarihleri ve şartları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ile Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024…