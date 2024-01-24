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Haberler Fotohaber Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 15:24

Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmenlere müjdeli haber geldi. Mazerete bağlı yer değiştirme için ek hak tanındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, ek yer değiştirme hakkı tanıyoruz" dedi. Bu açıklama sonrası binlerce öğretmen başvuru tarihleri ve şartları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ile Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024…

Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ailelerine kavuşamayan öğretmenler için ek yer değiştirme hakkı tanındığını duyurdu. Peki, Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? İşte, Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024…

Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE 'AİLE MAZERETİ' İÇİN EK YER DEĞİŞTİRME HAKKI

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere aile birliği mazeretine 'ek yer değiştirme' hakkı tanındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, ek yer değiştirme hakkı tanıyoruz" dedi.

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Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bakan Tekin, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Önemli önceliklerden birinin öğretmenlerin mesleklerinin icrasında mutluluklarını engelleyecek, motivasyonlarını olumsuz etkileyecek her faktörü ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle devam etti;

Bakanlıkça öğretmenlerimizin sahadaki sesini dikkate alarak, ailenin toplumsal yapımızdaki yerini güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve korumayı önceliklerimiz arasında tutuyor, 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen 'öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme' işlemlerinin ardından ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, 'ek yer değiştirme' hakkı tanıyoruz. Her zaman öğretmenlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumu belirtiyor, öğretmenlerimize ve ailelerine sunulan bu yeni imkanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığınca 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen "Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinin ardından, yer değiştirme işlemi gerçekleşmeyenler için yeni bir hak tanındı.

Buna göre onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme hakkı verildi, başvurular 24-27 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Ailenin, toplumların ve nesillerin inşasındaki vazgeçilmez önemini merkezine alarak hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması için yeni bir adım daha hayata geçiriyor. Söz konusu atamalarda aile birliğinin sağlanabilmesi için öğretmenlerin tercih ettikleri illerde alanlarında ihtiyaç olan bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere yer değiştirme başvuruları alınacak. Bahse konu atamalar, illerin norm kadro durumu dikkate alınarak yapılacak ve herhangi bir norm fazlalığı oluşumuna mahal verilmeyecek.

Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

BAŞVURULAR 24- 27 OCAK'TA

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24 - 27 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Aile birliği ön başvurusu olan öğretmenlerin görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.

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