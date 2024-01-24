Öğretmen ek yer değiştirme başvuru ekranı 2024: Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanlığınca 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen "Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinin ardından, yer değiştirme işlemi gerçekleşmeyenler için yeni bir hak tanındı.

Buna göre onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme hakkı verildi, başvurular 24-27 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Ailenin, toplumların ve nesillerin inşasındaki vazgeçilmez önemini merkezine alarak hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması için yeni bir adım daha hayata geçiriyor. Söz konusu atamalarda aile birliğinin sağlanabilmesi için öğretmenlerin tercih ettikleri illerde alanlarında ihtiyaç olan bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere yer değiştirme başvuruları alınacak. Bahse konu atamalar, illerin norm kadro durumu dikkate alınarak yapılacak ve herhangi bir norm fazlalığı oluşumuna mahal verilmeyecek.