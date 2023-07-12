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Haberler Fotohaber Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:57

Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru MEBBİS ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen süreçte kadrolu öğretmenler yer değişikliği için başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öğretmen il içi tayin şartları gündemdeki yerini aldı. https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden yapılan açıklamada mebbis.meb.gov.tr veya Elektronik Başvuru Formu üzerinden işlemler gerçekleşecek. Öğretmen yer değiştirme takvimi ve atama başvuru kılavuzu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, tüm detaylar…

Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

MEBBİS öğretmen il içi yer değiştirme başvuru 2023 ekranı bekleniyor. İl içi ve il dışı atamalar için belirlediği dönemlerde başvuru alan MEB yeni takvimi yayımlandı. 30 Eylül 2023 itibarıyla en az üç yıldır bulunduğu kurumda öğretmenlik yapanlar için geçerli olacak atamada öğretmen il içi tayin şartları da araştırılıyor. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak başvuru dönemi için geri sayım başladı. Peki, öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, nasıl yapılır? İşte, öğretmen yer değiştirme takvimi

Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan öğretmen yer değiştirme takvimi kapsamında tayin başvuru tarihleri belli oldu.

İl İçi İsteğe Bağlı yer değişikliği başvuruları 13 Temmuz'da başlayacak-17 Temmuz günü saat 16.00'da sona erecek.

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Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir

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