Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru MEBBİS ekranı üzerinde araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen süreçte kadrolu öğretmenler yer değişikliği için başvurularını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Öğretmen il içi tayin şartları gündemdeki yerini aldı. https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden yapılan açıklamada mebbis.meb.gov.tr veya Elektronik Başvuru Formu üzerinden işlemler gerçekleşecek. Öğretmen yer değiştirme takvimi ve atama başvuru kılavuzu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, tüm detaylar…