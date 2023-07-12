Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen yer değiştirme takvimi ile öğretmen il içi tayin başvuru şartları

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.



Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.