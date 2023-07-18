Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 devlet ve özel üniversitelerde araştırılmaya başladı. YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban araştırılıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre hazırlanacak listelerde en çok tercih edilecek bölümler arasında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü de yer alıyor. Anaokulu öğretmenliği olarak da adlandırılan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemde. Bu bölümü tercih edecekler sonuç belgesinde Sözel (SÖZ) puanlarını kontrol edecek. İşte, 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|2.080
2.011
2.440
2.161
|455,01469
411,71485
439,58314
443,84057
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
50+2
|52
62
62
52
|3.321
3.446
3.430
3.050
|444,55956
399,32650
431,29862
436,44137
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
3+0
3+0
3+0
|3
3
3
3
|3.711
2.707
2.840
2.311
|442,03582
404,61800
435,85435
442,41598
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
6+0
6+0
—
|7
6
6
—
|3.820
2.226
5.930
—
|441,40423
409,37179
418,00509
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|5.634
5.931
6.090
5.605
|432,64443
387,05233
417,35502
422,61122
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|8.531
6.998
4.470
3.873
|423,25641
383,28772
424,67456
430,69568
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|10.609
9.850
10.300
10.128
|418,38799
375,14236
404,27095
409,09758
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|11.237
10.858
11.400
11.194
|417,01502
372,71230
401,93182
406,82186
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
(Gaziantep)(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
8+0
10+0
5+0
|10
8
10
5
|11.462
21.662
11.300
8.400
|416,56371
354,54943
402,22442
413,38561
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.502
10.079
8.860
9.155
|416,50478
374,58079
408,16482
411,41784
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.247
12.129
11.900
10.151
|415,08841
369,81961
400,91959
409,03237
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.332
12.591
12.000
11.865
|414,93372
368,90614
400,67324
405,40963
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.194
13.638
12.500
12.597
|413,33261
366,87106
399,64472
404,03361
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|13.599
13.865
10.300
11.948
|412,58211
366,46704
404,43758
405,25704
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|13.664
14.713
15.500
16.219
|412,47048
364,97284
393,87626
397,95759
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|15.412
14.207
14.300
10.642
|409,68100
365,81591
396,01102
407,92706
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.602
15.273
13.700
13.493
|409,41740
363,91414
397,18208
402,34505
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.107
15.072
12.100
9.184
|408,59739
364,27828
400,33550
411,31795
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
62
57
57
|16.405
15.590
14.300
13.824
|408,13622
363,41402
395,94253
401,71608
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.004
16.281
15.300
15.496
|407,28762
362,31091
394,20354
399,03353
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.152
16.069
15.000
15.703
|407,06846
362,63544
394,71916
398,69906
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|17.776
16.236
15.300
14.750
|406,18406
362,36361
394,23389
400,20328
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
20+0
6+0
|9
8
20
6
|17.788
17.388
24.200
14.047
|406,17484
360,54301
381,55277
401,27212
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.320
17.245
16.800
18.077
|405,42124
360,75128
391,81736
395,34166
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|18.923
18.025
17.300
17.237
|404,61137
359,56110
391,00805
396,52035
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
10+0
6+0
|9
8
10
6
|19.309
15.142
18.300
11.704
|404,11305
364,14011
389,44937
405,71636
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.602
18.857
19.600
19.474
|403,72198
358,36999
387,56066
393,47860
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.721
17.533
17.300
18.455
|403,55003
360,31735
391,02721
394,81192
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
8+0
5+0
|9
8
8
5
|20.004
18.440
18.600
22.183
|403,18027
358,98733
389,00251
390,06372
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|20.064
21.637
—
—
|403,10555
354,58538
—
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|20.164
24.456
—
—
|402,97926
351,00329
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.486
19.019
18.400
18.116
|402,60384
358,15169
389,35135
395,28044
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
11+0
9+0
|9
8
11
9
|20.911
19.011
19.000
8.348
|402,07198
358,16649
388,45975
413,52395
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.021
20.547
18.900
19.034
|401,94526
356,02764
388,51505
394,01625
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|21.023
19.739
18.400
19.051
|401,94315
357,16724
389,29841
394,00139
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
9+0
6+0
|9
8
9
6
|21.119
20.908
22.700
14.557
|401,82759
355,52267
383,31410
400,50012
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|21.402
20.112
19.400
20.610
|401,51139
356,61432
387,81205
392,01619
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|21.719
20.725
19.300
19.473
|401,12127
355,79119
387,89377
393,47889
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.727
22.022
21.900
21.932
|401,11129
354,10274
384,32455
390,34926
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|22.385
23.421
22.700
—
|400,30748
352,29077
383,39973
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
6+0
6+0
4+0
|8
6
6
4
|22.577
20.272
23.500
16.169
|400,11363
356,38022
382,29722
398,04049
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.697
20.259
19.400
20.456
|399,95901
356,40208
387,74800
392,19689
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|22.897
21.428
20.900
20.837
|399,73369
354,84362
385,66559
391,72352
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|9+0
8+0
9+0
6+0
|9
8
9
6
|23.023
19.373
24.300
15.059
|399,58755
357,65620
381,35249
399,69912
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|23.358
23.492
21.900
20.690
|399,18673
352,20151
384,32731
391,90961
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.430
22.348
21.000
21.363
|399,10233
353,67991
385,44093
391,06176
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|23.642
24.155
22.600
24.137
|398,87582
351,36398
383,43042
387,80659
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|24.293
23.852
22.300
21.528
|398,15768
351,73283
383,81810
390,86050
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.796
23.035
22.500
22.444
|397,63103
352,76248
383,56482
389,73357
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.853
23.678
22.400
23.476
|397,57116
351,95629
383,69045
388,56647
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.003
24.548
22.600
21.621
|397,38661
350,88865
383,40938
390,73578
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.361
25.179
23.500
23.805
|397,03350
350,18241
382,32612
388,17664
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.761
25.154
23.300
23.429
|396,61808
350,20884
382,64935
388,61179
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.859
25.897
24.600
25.198
|395,54249
349,41190
381,06263
386,63827
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
50+2
|72
72
72
52
|26.926
26.716
24.700
24.379
|395,48347
348,45728
380,87289
387,53111
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|27.112
27.280
25.800
26.548
|395,30251
347,85107
379,63578
385,19138
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.151
27.227
25.400
27.402
|395,25960
347,90946
380,10644
384,36585
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|27.654
28.447
24.700
22.873
|394,76447
346,62321
380,89489
389,21876
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.708
28.566
26.500
26.647
|394,70514
346,51892
378,80443
385,10815
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|27.831
29.500
25.800
26.566
|394,57229
345,56716
379,54118
385,17876
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.971
27.545
25.900
25.355
|394,44801
347,53619
379,45350
386,47037
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|28.577
29.735
26.600
26.794
|393,86602
345,34340
378,65686
384,98315
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|28.990
28.609
25.700
25.571
|393,44059
346,47739
379,71482
386,24351
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|29.232
30.046
28.200
28.843
|393,23723
345,02532
376,90536
383,01036
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|29.440
30.489
26.700
26.344
|393,02180
344,57256
378,61506
385,41916
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
| Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|29.680
30.821
27.000
27.188
|392,79914
344,24157
378,28370
384,58726
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|29.683
31.498
26.700
26.036
|392,79653
343,62190
378,60871
385,75669
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.312
31.593
28.200
28.684
|392,21538
343,54361
376,86598
383,14780
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|30.571
31.835
27.700
27.272
|391,97757
343,34153
377,37608
384,50366
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|30.649
30.846
—
—
|391,90776
344,21509
—
—
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.721
31.389
27.500
28.783
|391,83048
343,70946
377,62623
383,06811
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|30.967
32.236
28.300
26.031
|391,60742
342,94647
376,83085
385,76086
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.268
33.344
28.500
29.497
|391,32270
341,90173
376,57717
382,36241
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
| Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|31.438
32.801
28.500
29.494
|391,17003
342,40984
376,55927
382,36486
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.534
33.716
28.700
29.654
|391,08087
341,59548
376,37902
382,20091
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|31.899
33.751
29.000
30.719
|390,74677
341,56404
376,04970
381,16148
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.110
33.917
29.900
31.664
|390,56133
341,42401
375,06614
380,32759
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|32.213
34.292
29.400
30.434
|390,46576
341,08571
375,65585
381,41528
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|32.446
34.309
—
—
|390,27259
341,07020
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.530
34.617
30.000
31.436
|390,20036
340,81036
374,99053
380,52844
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|33.221
—
—
—
|389,61925
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
6+0
5+0
|8
8
6
5
|37.044
39.856
33.800
34.507
|386,54086
336,45623
371,35124
377,88111
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
9+0
10+0
8+0
|8
9
10
8
|38.108
40.132
38.200
39.805
|385,69116
336,23406
367,43087
373,71980
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
12+0
10+0
8+0
|8
12
10
8
|45.121
52.913
45.100
50.129
|380,62835
327,35190
362,07665
366,71902
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
7+0
10+0
|8
8
7
10
|45.481
47.660
44.700
55.083
|380,40090
330,73964
362,39479
363,77352
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
21+0
20+0
6+0
|17
21
20
6
|47.338
54.132
46.500
39.850
|379,15264
326,57139
361,02264
373,67865
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|38+0
34+0
34+0
—
|38
34
34
—
|51.145
54.018
54.300
—
|376,73297
326,63922
355,96991
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+0
13+0
14+0
7+0
|16
13
14
7
|51.196
59.399
57.200
60.964
|376,70080
323,44526
354,10779
360,44848
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
42+0
48+0
49+0
|51
42
48
49
|56.524
70.138
72.300
171.042
|373,55686
317,80294
345,77581
321,23381
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|32+0
27+0
26+0
20+0
|32
27
26
20
|62.208
66.148
62.500
76.431
|370,39846
319,81051
351,01397
352,74683
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
42+0
55+0
54+0
|51
42
55
54
|68.607
76.994
79.300
90.110
|367,07677
314,55063
342,36490
346,91215
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2+0
2+0
8+0
—
|2
2
8
—
|84.893
55.040
94.900
—
|359,66132
326,02043
335,50036
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+0
39+0
42+0
26+0
|40
39
42
26
|87.079
102.065
83.200
174.305
|358,77202
304,16835
340,52542
320,40320
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|24+0
23+0
15+0
15+0
|24
23
15
1
|89.242
126.494
146.000
Dolmadı
|357,92463
295,88805
317,74950
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
30+0
30+0
20+0
|34
30
30
20
|93.152
78.152
89.500
96.792
|356,39423
314,01888
337,78541
344,24748
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
42+0
59+0
46+0
|51
42
59
46
|93.857
102.013
130.000
245.894
|356,13203
304,18920
322,63720
304,46834
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|48+0
42+0
42+0
25+0
|48
42
42
25
|102.049
72.560
68.000
105.391
|353,08750
316,61440
348,03017
340,97111
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|51+0
42+0
42+0
42+0
|51
42
42
42
|105.814
110.544
120.000
196.697
|351,74696
301,13845
326,01816
315,01579
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|18+0
19+0
19+0
8+0
|18
19
19
8
|120.689
215.428
248.000
272.029
|346,74762
273,21851
292,79986
299,35655
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+0
12+0
25+0
10+0
|16
12
25
10
|124.298
93.444
146.000
181.250
|345,60323
307,47797
317,69727
318,68884
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|46+0
38+0
46+0
35+0
|46
38
46
35
|125.563
143.506
170.000
192.955
|345,22349
290,71194
311,06193
315,86798
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|46+0
42+0
44+0
30+0
|46
42
44
30
|130.276
196.974
122.000
133.732
|343,78068
277,21449
325,21349
331,62565
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|33+0
29+0
20+0
17+0
|33
29
20
3
|147.438
181.948
222.000
Dolmadı
|338,93931
280,69536
298,36549
Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
38+0
40+0
11+0
|42
38
33
4
|162.729
241.563
Dolmadı
Dolmadı
|334,87897
268,00920
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
4+0
5+0
10+0
|5
4
5
3
|165.529
220.430
264.000
Dolmadı
|334,18793
272,20225
289,54305
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
15+0
20+0
|15
15
15
20
|167.663
218.440
202.000
268.915
|333,65809
272,60665
303,03024
299,95591
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|16+0
13+0
8+0
13+0
|16
13
3
—
|178.888
258.500
Dolmadı
Dolmadı
|330,96833
264,80491
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|3+0
4+0
1+0
2+0
|3
2
—
—
|181.241
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|330,42143
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
34+0
34+0
36+0
|42
34
34
36
|191.366
219.695
230.000
290.891
|328,12536
272,36316
296,60102
295,92057
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|39+0
38+0
29+0
28+0
|39
29
11
10
|203.737
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|325,46757
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
11+0
12+0
14+0
|10
11
10
13
|210.254
217.771
Dolmadı
Dolmadı
|324,10630
272,74980
Dolmadı
Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
7+0
|4
5
5
2
|Dolmadı
247.740
285.000
Dolmadı
|Dolmadı
266,80633
285,36628
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|18+0
14+0
8+0
10+0
|18
5
1
1
|269.180
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|313,08734
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|28+0
2+0
5+0
—
|6
2
3
—
|Dolmadı
170.791
Dolmadı
—
|Dolmadı
283,42278
Dolmadı
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|23+0
—
—
—
|20
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—