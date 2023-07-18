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Haberler Fotohaber Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:26

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 devlet ve özel üniversitelerde araştırılmaya başladı. YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban araştırılıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre hazırlanacak listelerde en çok tercih edilecek bölümler arasında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü de yer alıyor. Anaokulu öğretmenliği olarak da adlandırılan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemde. Bu bölümü tercih edecekler sonuç belgesinde Sözel (SÖZ) puanlarını kontrol edecek. İşte, 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT, YDT puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylardan 4 yıl eğitim süresi olan okul öncesi öğretmenliği bölümü için AYT'de ağrılıkla sözel sorulara yanıt verdi. YKS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılıyor. YKS tercih yapma ekranı üzerinden listelerini hazırlayacak adaylar puan bilgisine YÖK ile ulaşacak. İşte, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları devlet ve özel üniversiteler…

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 2.080
2.011
2.440
2.161		 455,01469
411,71485
439,58314
443,84057
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
50+2		 52
62
62
52		 3.321
3.446
3.430
3.050		 444,55956
399,32650
431,29862
436,44137
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0
3+0
3+0
3+0		 3
3
3
3		 3.711
2.707
2.840
2.311		 442,03582
404,61800
435,85435
442,41598
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
6+0
6+0
 7
6
6
 3.820
2.226
5.930
 441,40423
409,37179
418,00509
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 5.634
5.931
6.090
5.605		 432,64443
387,05233
417,35502
422,61122

TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 8.531
6.998
4.470
3.873		 423,25641
383,28772
424,67456
430,69568
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gazi Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 10.609
9.850
10.300
10.128		 418,38799
375,14236
404,27095
409,09758
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 11.237
10.858
11.400
11.194		 417,01502
372,71230
401,93182
406,82186
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
(Gaziantep)(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
8+0
10+0
5+0		 10
8
10
5		 11.462
21.662
11.300
8.400		 416,56371
354,54943
402,22442
413,38561
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.502
10.079
8.860
9.155		 416,50478
374,58079
408,16482
411,41784
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.247
12.129
11.900
10.151		 415,08841
369,81961
400,91959
409,03237
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.332
12.591
12.000
11.865		 414,93372
368,90614
400,67324
405,40963
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.194
13.638
12.500
12.597		 413,33261
366,87106
399,64472
404,03361
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
7+0
7+0
4+0		 8
7
7
4		 13.599
13.865
10.300
11.948		 412,58211
366,46704
404,43758
405,25704
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 13.664
14.713
15.500
16.219		 412,47048
364,97284
393,87626
397,95759
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 15.412
14.207
14.300
10.642		 409,68100
365,81591
396,01102
407,92706
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.602
15.273
13.700
13.493		 409,41740
363,91414
397,18208
402,34505
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.107
15.072
12.100
9.184		 408,59739
364,27828
400,33550
411,31795
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
62
57
57		 16.405
15.590
14.300
13.824		 408,13622
363,41402
395,94253
401,71608
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.004
16.281
15.300
15.496		 407,28762
362,31091
394,20354
399,03353
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.152
16.069
15.000
15.703		 407,06846
362,63544
394,71916
398,69906
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 17.776
16.236
15.300
14.750		 406,18406
362,36361
394,23389
400,20328
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
20+0
6+0		 9
8
20
6		 17.788
17.388
24.200
14.047		 406,17484
360,54301
381,55277
401,27212
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.320
17.245
16.800
18.077		 405,42124
360,75128
391,81736
395,34166
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 18.923
18.025
17.300
17.237		 404,61137
359,56110
391,00805
396,52035
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
10+0
6+0		 9
8
10
6		 19.309
15.142
18.300
11.704		 404,11305
364,14011
389,44937
405,71636
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.602
18.857
19.600
19.474		 403,72198
358,36999
387,56066
393,47860
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.721
17.533
17.300
18.455		 403,55003
360,31735
391,02721
394,81192
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
8+0
5+0		 9
8
8
5		 20.004
18.440
18.600
22.183		 403,18027
358,98733
389,00251
390,06372
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 20.064
21.637

 403,10555
354,58538
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 20.164
24.456

 402,97926
351,00329
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.486
19.019
18.400
18.116		 402,60384
358,15169
389,35135
395,28044

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Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
11+0
9+0		 9
8
11
9		 20.911
19.011
19.000
8.348		 402,07198
358,16649
388,45975
413,52395
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.021
20.547
18.900
19.034		 401,94526
356,02764
388,51505
394,01625
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 21.023
19.739
18.400
19.051		 401,94315
357,16724
389,29841
394,00139
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
(Vakıf) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
9+0
6+0		 9
8
9
6		 21.119
20.908
22.700
14.557		 401,82759
355,52267
383,31410
400,50012
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 21.402
20.112
19.400
20.610		 401,51139
356,61432
387,81205
392,01619
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 21.719
20.725
19.300
19.473		 401,12127
355,79119
387,89377
393,47889
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.727
22.022
21.900
21.932		 401,11129
354,10274
384,32455
390,34926
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 22.385
23.421
22.700
 400,30748
352,29077
383,39973
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
4+0		 8
6
6
4		 22.577
20.272
23.500
16.169		 400,11363
356,38022
382,29722
398,04049
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.697
20.259
19.400
20.456		 399,95901
356,40208
387,74800
392,19689
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 22.897
21.428
20.900
20.837		 399,73369
354,84362
385,66559
391,72352
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 9+0
8+0
9+0
6+0		 9
8
9
6		 23.023
19.373
24.300
15.059		 399,58755
357,65620
381,35249
399,69912
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 23.358
23.492
21.900
20.690		 399,18673
352,20151
384,32731
391,90961
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.430
22.348
21.000
21.363		 399,10233
353,67991
385,44093
391,06176
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 23.642
24.155
22.600
24.137		 398,87582
351,36398
383,43042
387,80659
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Necatibey Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 24.293
23.852
22.300
21.528		 398,15768
351,73283
383,81810
390,86050
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.796
23.035
22.500
22.444		 397,63103
352,76248
383,56482
389,73357
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.853
23.678
22.400
23.476		 397,57116
351,95629
383,69045
388,56647
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.003
24.548
22.600
21.621		 397,38661
350,88865
383,40938
390,73578
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.361
25.179
23.500
23.805		 397,03350
350,18241
382,32612
388,17664
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fatih Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.761
25.154
23.300
23.429		 396,61808
350,20884
382,64935
388,61179
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.859
25.897
24.600
25.198		 395,54249
349,41190
381,06263
386,63827
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
50+2		 72
72
72
52		 26.926
26.716
24.700
24.379		 395,48347
348,45728
380,87289
387,53111
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 27.112
27.280
25.800
26.548		 395,30251
347,85107
379,63578
385,19138
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.151
27.227
25.400
27.402		 395,25960
347,90946
380,10644
384,36585
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 27.654
28.447
24.700
22.873		 394,76447
346,62321
380,89489
389,21876
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.708
28.566
26.500
26.647		 394,70514
346,51892
378,80443
385,10815
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 27.831
29.500
25.800
26.566		 394,57229
345,56716
379,54118
385,17876
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.971
27.545
25.900
25.355		 394,44801
347,53619
379,45350
386,47037
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 28.577
29.735
26.600
26.794		 393,86602
345,34340
378,65686
384,98315
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 28.990
28.609
25.700
25.571		 393,44059
346,47739
379,71482
386,24351
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 29.232
30.046
28.200
28.843		 393,23723
345,02532
376,90536
383,01036
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 29.440
30.489
26.700
26.344		 393,02180
344,57256
378,61506
385,41916
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 29.680
30.821
27.000
27.188		 392,79914
344,24157
378,28370
384,58726
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 29.683
31.498
26.700
26.036		 392,79653
343,62190
378,60871
385,75669
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.312
31.593
28.200
28.684		 392,21538
343,54361
376,86598
383,14780
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 30.571
31.835
27.700
27.272		 391,97757
343,34153
377,37608
384,50366
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
(Konya) (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 30.649
30.846

 391,90776
344,21509
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ereğli Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.721
31.389
27.500
28.783		 391,83048
343,70946
377,62623
383,06811
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 30.967
32.236
28.300
26.031		 391,60742
342,94647
376,83085
385,76086
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.268
33.344
28.500
29.497		 391,32270
341,90173
376,57717
382,36241
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 31.438
32.801
28.500
29.494		 391,17003
342,40984
376,55927
382,36486
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.534
33.716
28.700
29.654		 391,08087
341,59548
376,37902
382,20091
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.899
33.751
29.000
30.719		 390,74677
341,56404
376,04970
381,16148
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Dede Korkut Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.110
33.917
29.900
31.664		 390,56133
341,42401
375,06614
380,32759
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 32.213
34.292
29.400
30.434		 390,46576
341,08571
375,65585
381,41528
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 32.446
34.309

 390,27259
341,07020
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.530
34.617
30.000
31.436		 390,20036
340,81036
374,99053
380,52844
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2


 62


 33.221


 389,61925
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
6+0
5+0		 8
8
6
5		 37.044
39.856
33.800
34.507		 386,54086
336,45623
371,35124
377,88111
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
9+0
10+0
8+0		 8
9
10
8		 38.108
40.132
38.200
39.805		 385,69116
336,23406
367,43087
373,71980
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
12+0
10+0
8+0		 8
12
10
8		 45.121
52.913
45.100
50.129		 380,62835
327,35190
362,07665
366,71902
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
7+0
10+0		 8
8
7
10		 45.481
47.660
44.700
55.083		 380,40090
330,73964
362,39479
363,77352
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 17+0
21+0
20+0
6+0		 17
21
20
6		 47.338
54.132
46.500
39.850		 379,15264
326,57139
361,02264
373,67865
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 38+0
34+0
34+0
 38
34
34
 51.145
54.018
54.300
 376,73297
326,63922
355,96991
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 16+0
13+0
14+0
7+0		 16
13
14
7		 51.196
59.399
57.200
60.964		 376,70080
323,44526
354,10779
360,44848
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
42+0
48+0
49+0		 51
42
48
49		 56.524
70.138
72.300
171.042		 373,55686
317,80294
345,77581
321,23381
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 32+0
27+0
26+0
20+0		 32
27
26
20		 62.208
66.148
62.500
76.431		 370,39846
319,81051
351,01397
352,74683
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
42+0
55+0
54+0		 51
42
55
54		 68.607
76.994
79.300
90.110		 367,07677
314,55063
342,36490
346,91215
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2+0
2+0
8+0
 2
2
8
 84.893
55.040
94.900
 359,66132
326,02043
335,50036
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+0
39+0
42+0
26+0		 40
39
42
26		 87.079
102.065
83.200
174.305		 358,77202
304,16835
340,52542
320,40320
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 24+0
23+0
15+0
15+0		 24
23
15
1		 89.242
126.494
146.000
Dolmadı		 357,92463
295,88805
317,74950
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 34+0
30+0
30+0
20+0		 34
30
30
20		 93.152
78.152
89.500
96.792		 356,39423
314,01888
337,78541
344,24748
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
42+0
59+0
46+0		 51
42
59
46		 93.857
102.013
130.000
245.894		 356,13203
304,18920
322,63720
304,46834
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 48+0
42+0
42+0
25+0		 48
42
42
25		 102.049
72.560
68.000
105.391		 353,08750
316,61440
348,03017
340,97111
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 51+0
42+0
42+0
42+0		 51
42
42
42		 105.814
110.544
120.000
196.697		 351,74696
301,13845
326,01816
315,01579
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA )
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 18+0
19+0
19+0
8+0		 18
19
19
8		 120.689
215.428
248.000
272.029		 346,74762
273,21851
292,79986
299,35655
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 16+0
12+0
25+0
10+0		 16
12
25
10		 124.298
93.444
146.000
181.250		 345,60323
307,47797
317,69727
318,68884
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 46+0
38+0
46+0
35+0		 46
38
46
35		 125.563
143.506
170.000
192.955		 345,22349
290,71194
311,06193
315,86798
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 46+0
42+0
44+0
30+0		 46
42
44
30		 130.276
196.974
122.000
133.732		 343,78068
277,21449
325,21349
331,62565
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Atatürk Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 33+0
29+0
20+0
17+0		 33
29
20
3		 147.438
181.948
222.000
Dolmadı		 338,93931
280,69536
298,36549
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
38+0
40+0
11+0		 42
38
33
4		 162.729
241.563
Dolmadı
Dolmadı		 334,87897
268,00920
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
4+0
5+0
10+0		 5
4
5
3		 165.529
220.430
264.000
Dolmadı		 334,18793
272,20225
289,54305
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0
15+0
20+0		 15
15
15
20		 167.663
218.440
202.000
268.915		 333,65809
272,60665
303,03024
299,95591
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 16+0
13+0
8+0
13+0		 16
13
3
 178.888
258.500
Dolmadı
Dolmadı		 330,96833
264,80491
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE )
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 3+0
4+0
1+0
2+0		 3
2

 181.241
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 330,42143
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
34+0
34+0
36+0		 42
34
34
36		 191.366
219.695
230.000
290.891		 328,12536
272,36316
296,60102
295,92057
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 39+0
38+0
29+0
28+0		 39
29
11
10		 203.737
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 325,46757
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
11+0
12+0
14+0		 10
11
10
13		 210.254
217.771
Dolmadı
Dolmadı		 324,10630
272,74980
Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
7+0		 4
5
5
2		 Dolmadı
247.740
285.000
Dolmadı		 Dolmadı
266,80633
285,36628
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 18+0
14+0
8+0
10+0		 18
5
1
1		 269.180
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 313,08734
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 28+0
2+0
5+0
 6
2
3
 Dolmadı
170.791
Dolmadı
 Dolmadı
283,42278
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 23+0


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 Dolmadı


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