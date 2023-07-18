Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023: YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:26

Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023 devlet ve özel üniversitelerde araştırılmaya başladı. YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban araştırılıyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre hazırlanacak listelerde en çok tercih edilecek bölümler arasında Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü de yer alıyor. Anaokulu öğretmenliği olarak da adlandırılan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları gündemde. Bu bölümü tercih edecekler sonuç belgesinde Sözel (SÖZ) puanlarını kontrol edecek. İşte, 2023 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları…